Afscheid van de maan

Over de film

In de bloedhete zomer van ’72 ziet de jonge Duch, tussen het naspelen van de laatste NASA-ruimtevaartmissie en het begluren van zijn begeerlijke buurvrouw door, hoe zijn familie uiteenvalt. Op een wild feestje laat zijn vader zich inwijden in de geneugten van de roes en de beginselen van de seksuele revolutie. Hij stelt vast dat zijn huwelijk is mislukt en begint een zoektocht naar zichzelf. Deze tragikomedie over het einde van een tijdperk en zijn illusies dompelt je onder in een nostalgisch en dromerig universum. www.afscheidvandemaan.nl